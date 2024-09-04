Алгазина Прасковья Елистратовна (Калистратовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Прасковья Елистратовна (Калистратовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Алгазина) Марья Максимовна

Отец ребёнка: Алгазин Максим Васильевич

Смерть
Неизвестно

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