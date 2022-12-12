Степанова Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Степанов Иларион Григорьев
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Степанов Иларион Григорьев
Рождение ребёнка
1749
Сын: Степанов Никифор Иларионов
Отец ребёнка: Степанов Иларион Григорьев
Рождение ребёнка
1755
Сын: Степанов Михаил Иларионов
Отец ребёнка: Степанов Иларион Григорьев
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Степанов Иларион Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно