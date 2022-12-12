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Степанова Анна Иванова

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Место рождения

Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Степанов Яков Иларионов

Отец ребёнка: Степанов Иларион Григорьев

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Степанов Иван Иларионов

Отец ребёнка: Степанов Иларион Григорьев

Рождение ребёнка
1749

Сын: Степанов Никифор Иларионов

Отец ребёнка: Степанов Иларион Григорьев

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Степанов Михаил Иларионов

Отец ребёнка: Степанов Иларион Григорьев

Рождение ребёнка
1756

Сын: Степанов Абрам Иларионов

Отец ребёнка: Степанов Иларион Григорьев

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Иларион Григорьев

Смерть
Неизвестно
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