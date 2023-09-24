Нарыжний Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарыжний Федор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1915
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Восприемник
1915
Новая Сотня, Острогожский уезд, Воронежская губерния
ГАВО(фонд 331,оп9,д.187,стр 151) Новая Сотня
Смерть
Неизвестно

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