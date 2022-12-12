Пересыпкин Иван Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересыпкин Иван Терентьевич

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Место рождения

с. Горловка, Бахмутский уезд Екатеринославской губернии

Дата рождения

18.06.1904

Дата смерти

12.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Горловка, Бахмутский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1904
с. Горловка, Бахмутский уезд Екатеринославской губернии
Смерть
12.10.1978
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1978
Москва, город федерального значения Москва
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