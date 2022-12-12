Пересыпкин Иван Терентьевич
Место рожденияс. Горловка, Бахмутский уезд Екатеринославской губернии
Дата рождения18.06.1904
Дата смерти12.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Горловка, Бахмутский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1904
с. Горловка, Бахмутский уезд Екатеринославской губернии
Смерть
12.10.1978
Место жительства
По 1978