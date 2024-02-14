Бибитайфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибитайфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Зайнуллин Лотфулла

Отец ребёнка: Фазлуллин Зайнулла

д.КырТявгельдино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнуллин Гэйфулла

Отец ребёнка: Фазлуллин Зайнулла

д.КырТявгельдино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнуллин Сунгатулла

Отец ребёнка: Фазлуллин Зайнулла

д.КырТявгельдино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнуллин Эхметгарэй

Отец ребёнка: Фазлуллин Зайнулла

д.КырТявгельдино
Смерть
Неизвестно
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