Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1797
Сын: Федор Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Архип Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Иванов
Смерть
Неизвестно