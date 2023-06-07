Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Рождение ребёнка
1797

Сын: Федор Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Архип Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Иванов

Смерть
Неизвестно
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