Бунтин ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Бунтин Павел
Мать: Бунтина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунтина ?
Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
1916
Смерть
Неизвестно