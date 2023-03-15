Бунтин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Бунтин Павел

Мать: Бунтина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунтина ?

Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Бунтина) ?

Мать ребёнка: Бунтина ?

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Бунтина) ?

Мать ребёнка: Бунтина ?

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Бунтина) ?

Мать ребёнка: Бунтина ?

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Бунтина) ?

Мать ребёнка: Бунтина ?

Смерть
Неизвестно

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