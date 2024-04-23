Александр Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Герасимович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

08.12.1907

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1907

Отец: Герасим Семёнович

Мать: Акулина Корниловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1907
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
?.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

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