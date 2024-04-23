Александр Герасимович
Место рождения
Дата рождения08.12.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1907
Отец: Герасим Семёнович
Мать: Акулина Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1907
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
?.06.1943