Петров Назар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Назар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Юруткин (петров) Кузьма Назаров

Мать ребёнка: Петрова Екатерина

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Юруткин (петров) Алексей Назаров

Мать ребёнка: Петрова Екатерина

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Юруткин (петров) Федор Назаров

Мать ребёнка: Петрова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Екатерина

Смерть
До 1815
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