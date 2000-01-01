Петров Назар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Юруткин (петров) Кузьма Назаров
Мать ребёнка: Петрова Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Юруткин (петров) Алексей Назаров
Мать ребёнка: Петрова Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Юруткин (петров) Федор Назаров
Мать ребёнка: Петрова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Екатерина
Смерть
До 1815