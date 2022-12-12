(Черепанова) Манефа (Муся) Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черепанова) Манефа (Муся) Савельевна

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Место рождения

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черепанов Савелий Перфирьевич

Мать: Черепанова Анна

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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