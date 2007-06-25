Попова (Распопова) Градислава (Глафира) Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Распопова) Градислава (Глафира) Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1934

Дата смерти

25.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1934

Отец: Распопов Илья Степанович

Мать: Распопова Лоскутова Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
13.05.1956

Дочь: Попова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Попов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
01.10.1962

Дочь: Удовенко (Попова) Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: Попов Валентин Николаевич

Смерть
25.06.2007

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