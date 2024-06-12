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Еркоев Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Еркоев Михаил Мартынович

Мать: Еркоева Александра Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еркоев Степан Иванович

Мать ребёнка: Еркоева (Карпина) Татьяна Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еркоева (Карпина) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
10.04.1901

Сын: Еркоев Александр Иванович

Мать ребёнка: Еркоева (Карпина) Татьяна Прохоровна

Еркоева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1936
Умер в возрасте 53-53 лет от рака желудка

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