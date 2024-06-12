Еркоев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти1936
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Еркоева (Карпина) Татьяна Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1901
Сын: Еркоев Александр Иванович
Мать ребёнка: Еркоева (Карпина) Татьяна Прохоровна
Еркоева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1936
Умер в возрасте 53-53 лет от рака желудка