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Деревянко Василий Никитович

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Место рождения

Украина, Винницкая область, Шершгородский район, село Заречное (Жданово)

Дата рождения

02.01.1916

Дата смерти

20.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1916

Отец: Деревянко Никита

Мать: не указана

Украина, Винницкая область, Шершгородский район, село Заречное (Жданово)
Военная служба
?.08.1937
Забайкальский ВО
Рядовой
Военная служба
?.07.1942
Киевское СамАрт училище
Рождение ребёнка
17.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деревянко Анна Даниловна

Самара, Самара, Самарская область
Получение воинского звания/чина
?.04.1944
Киевское СамАрт училище
Командир машины 326 самохода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деревянко Анна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деревянко Анна Даниловна

Смерть
20.04.1984
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