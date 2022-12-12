Деревянко Василий Никитович
Место рожденияУкраина, Винницкая область, Шершгородский район, село Заречное (Жданово)
Дата рождения02.01.1916
Дата смерти20.04.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1916
Отец: Деревянко Никита
Мать: не указана
Украина, Винницкая область, Шершгородский район, село Заречное (Жданово)
Военная служба
?.08.1937
Забайкальский ВО
Рядовой
Военная служба
?.07.1942
Киевское СамАрт училище
Рождение ребёнка
17.11.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деревянко Анна Даниловна
Самара, Самара, Самарская область
Получение воинского звания/чина
?.04.1944
Киевское СамАрт училище
Командир машины 326 самохода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деревянко Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деревянко Анна Даниловна
Смерть
20.04.1984