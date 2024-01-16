?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1665
Отец ребёнка: Дедюрин Пётр Афанасьевич
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
Около 1667
Сын: Дедюрин Агей (Аггей) Петрович
Отец ребёнка: Дедюрин Пётр Афанасьевич
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1668
Отец ребёнка: Дедюрин Пётр Афанасьевич
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1669
Отец ребёнка: Дедюрин Пётр Афанасьевич
д. Подсмуринская