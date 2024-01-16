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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Дедюрин Гаврил Петрович

Отец ребёнка: Дедюрин Пётр Афанасьевич

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
Около 1667

Сын: Дедюрин Агей (Аггей) Петрович

Отец ребёнка: Дедюрин Пётр Афанасьевич

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1668

Сын: Дедюрин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Дедюрин Пётр Афанасьевич

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1669

Сын: Дедюрин Моисей Петрович

Отец ребёнка: Дедюрин Пётр Афанасьевич

д. Подсмуринская
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