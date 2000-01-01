Барышникова Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1907
Сын: Барышников Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Барышников Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышников Василий Андреевич
Отец ребёнка: Барышников Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Матрёна Андреевна
Отец ребёнка: Барышников Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышников Иван Андреевич
Отец ребёнка: Барышников Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно