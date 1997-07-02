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Дудникова Анастасия
Дудникова Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.07.1997
Пол
Женский
Отец
Дудников Сергей Викторович
Мать
Дудникова (Феоктистова) Татьяна Геннадьевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1997
Отец:
Дудников Сергей Викторович
Мать:
Дудникова Татьяна Геннадьевна
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