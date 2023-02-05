Бояринов Федос Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояринов Федос Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бояринова (Крутенкова) Ульяна Даниловна

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie61518184/
Рождение ребёнка
03.04.1926

Сын: Бояринов Иван Федосович

Мать ребёнка: Бояринова (Крутенкова) Ульяна Даниловна

Смерть
?.12.1943

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