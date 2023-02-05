Бояринов Федос Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie61518184/
Рождение ребёнка
03.04.1926
Мать ребёнка: Бояринова (Крутенкова) Ульяна Даниловна
Смерть
?.12.1943