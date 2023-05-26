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Григорий Васильевич

Место рождения

Татьянкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Татьянкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
03.02.1903 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Пятницкая церковь 03.02.1903 Татьянкина крестьянин Иван Никифорович Чермы крестьянская девица Елизавета Васильевна по жениху Верхолянье крестьянин Василий Давидович по жениху Татьянкина крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно

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