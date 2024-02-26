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Артемий Родионов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Жена

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Родион Андреев (Ич)

Мать: Матрена Артемева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Еремеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Варвара Артемьева (Вна)

Мать ребёнка: Матрена Еремеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Прасковья Артемьева (Вна)

Мать ребёнка: Матрена Еремеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1770

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