Артемий Родионов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Родион Андреев (Ич)
Мать: Матрена Артемева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Еремеева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Варвара Артемьева (Вна)
Мать ребёнка: Матрена Еремеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Прасковья Артемьева (Вна)
Мать ребёнка: Матрена Еремеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1770