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(Старикевич) Екатерина Дементьевна
(Старикевич) Екатерина Дементьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Пол
Женский
Отец
Старикевич Дементий Карпов
Мать
Феодосия Исидорова
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Старикевич Дементий Карпов
Мать:
Феодосия Исидорова
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