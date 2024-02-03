Гагин Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1925
Дата смерти07.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1955
Мать ребёнка: Гагина (Клюкина) Вера Семеновна
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гагина (Клюкина) Вера Семеновна
Тырныауз, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
07.02.1980
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Митинском кладбище. уч.18. Причина безвременной смерти рак средостения, диагностированный лишь за 3 месяца до исхода несколько лет длящейся болезни.