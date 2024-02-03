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Гагин Борис Николаевич

Место рождения

Мурино, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

12.10.1925

Дата смерти

07.02.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурино, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагина (Клюкина) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
15.05.1955

Сын: Гагин Николай Борисович

Мать ребёнка: Гагина (Клюкина) Вера Семеновна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гагина (Клюкина) Вера Семеновна

Тырныауз, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
07.02.1980
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Митинском кладбище. уч.18. Причина безвременной смерти рак средостения, диагностированный лишь за 3 месяца до исхода несколько лет длящейся болезни.

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