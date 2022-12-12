Ковалевская (Писарева) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1908
Дочь: Корнева Лидия Авенировна
Отец ребёнка: Ковалевский Авенир Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ахмерово, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан