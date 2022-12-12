Ковалевская (Писарева) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевская (Писарева) Дарья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1908

Дочь: Корнева Лидия Авенировна

Отец ребёнка: Ковалевский Авенир Александрович

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Ахмерово, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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