Ананьев (Ананьевъ) Гавриил (Гавриилъ) Илларионович (Иларiоновъ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев (Ананьевъ) Гавриил (Гавриилъ) Илларионович (Иларiоновъ)

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Место рождения

Старово, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Между 1890 и 1892 ст.

Дата смерти

25.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1892 ст.

Отец: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)

Мать: Ананьева Александра Филипова

Старово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Нет записей о рождении, бракосочетании или смерти в Метрических книгах с.Шартаново 1876-1919гг. Данные о рождении из свидетельства о браке с 1й женой. 25.02.1947 восстановленное свидетельство о рожде... Показать все
Поручитель
14.04.1905 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. 14 апреля 1905 у Елизаветы Артемiевой Башкиревой (д.Фомицыно) 56-25-268-120об-121
Восприемник
17.11.1913 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
у Варвары Александровны Ананьевой Введения во храм Пресвятой Богородицы на Петербургской стороне (Введенская ул, угол Б.Пушкарской улицы). ЦГИАСПб_19_127_2808_0120
Бракосочетание
26.08.1919

Жена: Ананьева Антонина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ананьев Гавриил Илларионович. Гр. Костромской губ., Чухломскаго уез., Судайской вол., д. Старое. Артельщик, 27 лет. Адрес 4я рота, д. 7, кв. 13 Монахова Антонина Ивановна. Гр. Ярославской губ., Яросл... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1925

Дочь: Татьяна Гаврииловна

Мать ребёнка: не указана

Бюро загс Лужковского района управления НКВД СССР
Развод
05.10.1929 или 05.10.1939

Жена: Ананьева Антонина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
05.10.1929? Петроградский райзагс исполкома сов.раб.к.арм.депутатов Петроградского района г. Ленинграда. Брак расторгнут в Петрогр.р.ЗАГСа 5.10.1939 №2184, гр-к носила фамилию Манахова ЦГАСПб_Р-6143... Показать все
Бракосочетание
05.12.1929 или 05.12.1939

Жена: Ананьева Евдокия Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петроградский райзагс. Ленинград
Бракосочетание
27.07.1940

Жена: Ананьева Анастасия Григорьевна

Лужки, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бюро загс Лужковского района
Развод
До 27.07.1940

Жена: Ананьева Евдокия Николаевна

Смерть
25.12.1962
Лужки, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетельство о смерти, 71 год, Лужковский сельсовет трудящихся Лужковского района Ленинградской области.
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