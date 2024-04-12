Ананьев (Ананьевъ) Гавриил (Гавриилъ) Илларионович (Иларiоновъ)
Место рождения
Дата рожденияМежду 1890 и 1892 ст.
Дата смерти25.12.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1892 ст.
Нет записей о рождении, бракосочетании или смерти в Метрических книгах с.Шартаново 1876-1919гг. Данные о рождении из свидетельства о браке с 1й женой. 25.02.1947 восстановленное свидетельство о рожде... Показать все
Поручитель
14.04.1905 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. 14 апреля 1905 у Елизаветы Артемiевой Башкиревой (д.Фомицыно) 56-25-268-120об-121
Восприемник
17.11.1913 ст.
у Варвары Александровны Ананьевой Введения во храм Пресвятой Богородицы на Петербургской стороне (Введенская ул, угол Б.Пушкарской улицы). ЦГИАСПб_19_127_2808_0120
Бракосочетание
26.08.1919
Ананьев Гавриил Илларионович. Гр. Костромской губ., Чухломскаго уез., Судайской вол., д. Старое. Артельщик, 27 лет. Адрес 4я рота, д. 7, кв. 13 Монахова Антонина Ивановна. Гр. Ярославской губ., Яросл... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1925
Дочь: Татьяна Гаврииловна
Бюро загс Лужковского района управления НКВД СССР
Развод
05.10.1929 или 05.10.1939
05.10.1929? Петроградский райзагс исполкома сов.раб.к.арм.депутатов Петроградского района г. Ленинграда. Брак расторгнут в Петрогр.р.ЗАГСа 5.10.1939 №2184, гр-к носила фамилию Манахова ЦГАСПб_Р-6143... Показать все
Бракосочетание
05.12.1929 или 05.12.1939
Петроградский райзагс. Ленинград
Бракосочетание
27.07.1940
Бюро загс Лужковского района
Развод
До 27.07.1940
Смерть
25.12.1962
Свидетельство о смерти, 71 год, Лужковский сельсовет трудящихся Лужковского района Ленинградской области.