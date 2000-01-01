Флик (Flick) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флик (Flick) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Флик Якоб

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1691

Жена: Мерон Мари Катрин

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
04.10.1708

Сын: Флик Андреас

Мать ребёнка: Мерон Мари Катрин

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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