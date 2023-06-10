Кошелева Анисия Михайловна
Место рождениядеревня Димитриевка Лавровский с/с Мордовского района
Дата рождения26.12.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1913
актовая запись 93. Метрические книги Скорбященской церкви с.Грачевка. В документах (паспорт) было указано, что рождена в 1916 году
Восприемник
27.12.1913
крестные крестьяне Петр Иванов Генералов и Анна Иванова Жарова
Смерть
Неизвестно