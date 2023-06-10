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Кошелева Анисия Михайловна

Место рождения

деревня Димитриевка Лавровский с/с Мордовского района

Дата рождения

26.12.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1913

Отец: Кошелев Михаил Тимофеевич

Мать: Кошелева (Савельева) Просковья (Параскева) Федосеевна

актовая запись 93. Метрические книги Скорбященской церкви с.Грачевка. В документах (паспорт) было указано, что рождена в 1916 году
Восприемник
27.12.1913
крестные крестьяне Петр Иванов Генералов и Анна Иванова Жарова
Смерть
Неизвестно

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