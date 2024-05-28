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Бурима Петр Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурима Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Бурима Николай Петрович

Мать ребёнка: Бурима Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Селюч (Бурима) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Бурима Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1961

Дочь: Стогний (Бурима) Светлана Петровна

Мать ребёнка: Бурима Клавдия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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