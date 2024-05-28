Бурима Петр Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Бурима Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Селюч (Бурима) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Бурима Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1961
Дочь: Стогний (Бурима) Светлана Петровна
Мать ребёнка: Бурима Клавдия Николаевна
Смерть
Неизвестно