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Михайлов Игорь Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1989

Отец: Михайлов Владимир Николаевич

Мать: Михайлова Вера Вениаминовна

Рождение ребёнка
25.05.2014

Дочь: Михайлова Виктория Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.11.2018

Сын: Михайлов Макар Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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