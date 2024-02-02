Михайлов Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1989
Рождение ребёнка
25.05.2014
Дочь: Михайлова Виктория Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности