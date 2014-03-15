Shlapak (Bodnar) Nina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиShlapak (Bodnar) Nina

Shlapak (Bodnar) Nina

avatar

Место рождения

Borovka, Ukraine

Дата рождения

31.05.1932

Дата смерти

15.03.2014

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1932

Отец: Bodnar Lukiyan

Мать: Bodnar Darka

Borovka, Ukraine
Рождение ребёнка
27.05.1952

Сын: Shlapak Grigoriy

Отец ребёнка: Shlapak Grigoriy

Borovka, Ukraine
Рождение ребёнка
12.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shlapak Grigoriy

Смерть
15.03.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close