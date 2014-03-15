Shlapak (Bodnar) Nina
Место рожденияBorovka, Ukraine
Дата рождения31.05.1932
Дата смерти15.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1932
Отец: Bodnar Lukiyan
Мать: Bodnar Darka
Borovka, Ukraine
Рождение ребёнка
27.05.1952
Сын: Shlapak Grigoriy
Отец ребёнка: Shlapak Grigoriy
Borovka, Ukraine
Рождение ребёнка
12.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Shlapak Grigoriy
Смерть
15.03.2014