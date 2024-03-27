Гинтер (Пилиц) Христина
Место рожденияпосёлок Херсонск Михайловский сельсовет Оренбургская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Гинтер Фёдор
Отец ребёнка: Гинтер Христиан
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гинтер Христиан Христианович
Отец ребёнка: Гинтер Христиан
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Гинтер) Екатерина Христиановна
Отец ребёнка: Гинтер Христиан
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лучер (Гинтер) Елизавета
Отец ребёнка: Гинтер Христиан
Смерть
Неизвестно