Гинтер (Пилиц) Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинтер (Пилиц) Христина

Место рождения

посёлок Херсонск Михайловский сельсовет Оренбургская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Гинтер Фёдор

Отец ребёнка: Гинтер Христиан

Рождение ребёнка
1897

Сын: Гинтер Христиан Христианович

Отец ребёнка: Гинтер Христиан

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Гинтер) Екатерина Христиановна

Отец ребёнка: Гинтер Христиан

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лучер (Гинтер) Елизавета

Отец ребёнка: Гинтер Христиан

Смерть
Неизвестно

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