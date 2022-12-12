(Трегубова) Анна Андреева
Место рождения
Дата рождения03.02.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1836
Отец: Трегубов Андрей Гаврилов
Мать: Трегубова Мария Ильина
Крещение
05.02.1836
восприемник Онаго ж села уделной кресьянин Козма Ильин Глухин, восприемница Того ж села уделнаго кресьянина Ивана Михайлова Колбешина жена Татияна Егорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно