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(Трегубова) Анна Андреева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.02.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1802 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1836

Отец: Трегубов Андрей Гаврилов

Мать: Трегубова Мария Ильина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.02.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
восприемник Онаго ж села уделной кресьянин Козма Ильин Глухин, восприемница Того ж села уделнаго кресьянина Ивана Михайлова Колбешина жена Татияна Егорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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