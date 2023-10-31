Кокорина Матрена Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кокорин Герасим Прокопьев
Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Степанов
Бракосочетание
До 1852
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Степанов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кокорина Марья Прокопьева
Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Степанов
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно