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Кокорина Матрена Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кокорин Герасим Прокопьев

Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Степанов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1852

Муж: Кокорин Прокопий Степанов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кокорин Степан Прокопьев

Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Степанов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кокорина Марья Прокопьева

Отец ребёнка: Кокорин Прокопий Степанов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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