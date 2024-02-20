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Колупаев Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колупаева) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Колупаева (Горячих) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колупаева) Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Колупаева (Горячих) Евдокия

Рождение ребёнка
30.08.1921

Дочь: Кучкова (Колупаева) Августа Васильевна

Мать ребёнка: Колупаева (Горячих) Евдокия

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Колупаева) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Колупаева (Горячих) Евдокия

Рождение ребёнка
1925

Сын: Колупаев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Колупаева (Горячих) Евдокия

Рождение ребёнка
28.08.1927

Сын: Колупаев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Колупаева (Горячих) Евдокия

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Колупаева) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Колупаева (Горячих) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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