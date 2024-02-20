Колупаев Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колупаева) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Колупаева (Горячих) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колупаева) Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Колупаева (Горячих) Евдокия
Рождение ребёнка
30.08.1921
Дочь: Кучкова (Колупаева) Августа Васильевна
Мать ребёнка: Колупаева (Горячих) Евдокия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Колупаева) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Колупаева (Горячих) Евдокия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Колупаев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Колупаева (Горячих) Евдокия
Рождение ребёнка
28.08.1927
Сын: Колупаев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Колупаева (Горячих) Евдокия
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Колупаева) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Колупаева (Горячих) Евдокия
Смерть
Неизвестно