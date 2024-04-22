Чхало (Чхаленко) Андрей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Чхаленко) Андрей Максимович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

04.09.1848

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Чхало Максим Федорович

Мать: Чхало Ксения Захаровна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.12.1840

Дочь: Чхало Лукия Андреевна

Мать ребёнка: Чхало Харитина Федоровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SBN-T?i=501&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чхало Харитина Федоровна

Смерть
04.09.1848
Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9ST1-G?i=758&cc=4133834&cat=1017789
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