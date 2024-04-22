Чхало (Чхаленко) Андрей Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти04.09.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Чхало Максим Федорович
Мать: Чхало Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
13.12.1840
Дочь: Чхало Лукия Андреевна
Мать ребёнка: Чхало Харитина Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SBN-T?i=501&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чхало Харитина Федоровна
Смерть
04.09.1848
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9ST1-G?i=758&cc=4133834&cat=1017789