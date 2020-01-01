Чибриков Тимофей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чибриков Тимофей Данилович

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Место рождения

сасово, Сасовский район, Рязанская обл., Russian Federation

Дата рождения

19.02.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1913

Отец: Чибриков Данил Трофимович

Мать: Чибрикова Неонила Михайловна

сасово, Сасовский район, Рязанская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Тимофеевна

Мать ребёнка: Чибрикова Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Чибрикова Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чибриков Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Чибрикова Клавдия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чибрикова Клавдия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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