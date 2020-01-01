Чибриков Тимофей Данилович
Место рождениясасово, Сасовский район, Рязанская обл., Russian Federation
Дата рождения19.02.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1913
сасово, Сасовский район, Рязанская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Тимофеевна
Мать ребёнка: Чибрикова Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Чибрикова Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чибриков Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Чибрикова Клавдия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно