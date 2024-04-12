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Зайцева Мария Алексеевна

Место рождения

Заостровье, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Алексей Фёдорович

Мать: не указана

Заостровье, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
10.02.1875 ст.

Муж: Зайцев Пётр Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.05.1875 ст.

Сын: Зайцев Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Пётр Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.05.1877 ст.

Сын: Зайцев Константин Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Пётр Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.11.1878 ст.

Сын: Зайцев Василий Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Пётр Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.03.1883 ст.

Дочь: Кабишева Мария Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Пётр Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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