Андрюшин Ефрем Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрюшин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Андрюшин Николай Ефремович
Мать ребёнка: Андрюшина Ефимия
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Андрюшина Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андрюшина Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрюшин Константин Ефремович
Мать ребёнка: Андрюшина Ефимия
Смерть
Неизвестно