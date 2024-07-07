Wals Pauline
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти20.02.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Stoll Teofil
Рождение ребёнка
05.11.1924
Дочь: Stoll Lena
Отец ребёнка: Stoll Teofil
Рождение ребёнка
21.12.1925
Сын: Stoll Edgar
Отец ребёнка: Stoll Teofil
Рождение ребёнка
18.02.1928
Сын: Stoll Will
Отец ребёнка: Stoll Teofil
Смерть
20.02.1928