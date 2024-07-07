Wals Pauline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиWals Pauline

Wals Pauline

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

20.02.1928

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1924 г.р.
1925 г.р.
1928 г.р.

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Stoll Teofil

Рождение ребёнка
05.11.1924

Дочь: Stoll Lena

Отец ребёнка: Stoll Teofil

Рождение ребёнка
21.12.1925

Сын: Stoll Edgar

Отец ребёнка: Stoll Teofil

Рождение ребёнка
18.02.1928

Сын: Stoll Will

Отец ребёнка: Stoll Teofil

Смерть
20.02.1928

Мы используем куки для улучшения работы сайта.