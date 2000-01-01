Дергунова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунова Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1980

Дочь: Бурчик Вероника Сергеевна

Отец ребёнка: Дергунов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
15.06.1986

Сын: Дергунова Евгений Сергеевна

Отец ребёнка: Дергунов Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Сергей Викторович

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