Дергунова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1980
Дочь: Бурчик Вероника Сергеевна
Отец ребёнка: Дергунов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
15.06.1986
Сын: Дергунова Евгений Сергеевна
Отец ребёнка: Дергунов Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно