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Шеин Эдуард Исакович

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Место рождения

с. Красное Смоленской области, СССР

Дата рождения

13.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1938

Отец: Шеин Исаак Менделевич

Мать: Ривкина Вера Абрамовна

с. Красное Смоленской области, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шенина Элина Эдуардовна

Мать ребёнка: Шеина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шенин Даниил Эдуардович

Мать ребёнка: Шеина Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Вера Эдуардовна

Мать ребёнка: Шеина Людмила

Развод
Неизвестно

Жена: Шеина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеина Ксения Эдуардовна

Мать ребёнка: Шеина Ольга

Развод
Неизвестно

Жена: Шеина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеина Ольга

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