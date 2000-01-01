Шеин Эдуард Исакович
Место рожденияс. Красное Смоленской области, СССР
Дата рождения13.08.1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1938
Отец: Шеин Исаак Менделевич
Мать: Ривкина Вера Абрамовна
с. Красное Смоленской области, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шенина Элина Эдуардовна
Мать ребёнка: Шеина Наталья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шеина Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Вера Эдуардовна
Мать ребёнка: Шеина Людмила
Развод
Неизвестно
Жена: Шеина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеина Ксения Эдуардовна
Мать ребёнка: Шеина Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: Шеина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеина Ольга