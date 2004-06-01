Черток Александр Алексеевич
Место рожденияг. Якутск
Дата рождения07.04.1933
Дата смерти?.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1933
г. Якутск
Рождение ребёнка
12.08.1960
Дочь: Семенюк Ганна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Иркутский геологоразведочный техникум.
Геолог
Смерть
?.06.2004
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Новоленинское