Карабаева Лидия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабаева Лидия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1918

Сын: Карабаев Иван Гурьевич

Отец ребёнка: Карабаев Гурий Андреевич

Рождение ребёнка
06.12.1920

Дочь: Анна Гурьевна

Отец ребёнка: Карабаев Гурий Андреевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Анастасия Гурьевна

Отец ребёнка: Карабаев Гурий Андреевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Антонида Гурьевна

Отец ребёнка: Карабаев Гурий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабаев Гурий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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