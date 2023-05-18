Карабаева Лидия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1918
Отец ребёнка: Карабаев Гурий Андреевич
Рождение ребёнка
06.12.1920
Дочь: Анна Гурьевна
Отец ребёнка: Карабаев Гурий Андреевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Анастасия Гурьевна
Отец ребёнка: Карабаев Гурий Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Антонида Гурьевна
Отец ребёнка: Карабаев Гурий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно