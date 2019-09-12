Мясоедова (Ромащенко) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясоедова (Ромащенко) Лидия Васильевна

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Место рождения

Курчаниново, Курская обл Russian Federation

Дата рождения

07.07.1938

Дата смерти

12.09.2019

Пол

Женский

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1938

Отец: Ромащенко Василий Григорьевич

Мать: Ромащенко Матрена

Работа или профессия
Неизвестно
Маркшейдер
Бракосочетание
22.03.1962

Муж: Мясоедов Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
28.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мясоедов Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
23.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мясоедов Анатолий Константинович

Смерть
12.09.2019
Похороны
14.09.2019

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