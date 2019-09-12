Мясоедова (Ромащенко) Лидия Васильевна
Место рожденияКурчаниново, Курская обл Russian Federation
Дата рождения07.07.1938
Дата смерти12.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1938
Отец: Ромащенко Василий Григорьевич
Мать: Ромащенко Матрена
Работа или профессия
Неизвестно
Маркшейдер
Бракосочетание
22.03.1962
Рождение ребёнка
28.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мясоедов Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
23.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мясоедов Анатолий Константинович
Смерть
12.09.2019
Похороны
14.09.2019