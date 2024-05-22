Аветисян Вардитер Мушеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аветисян Вардитер Мушеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1987

Отец: Аветисян Мушег Тигранович

Мать: Аветисян Каринэ Саргисовна

Рождение ребёнка
21.11.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назарян Армен Завенович

Рождение ребёнка
11.11.2010

Дочь: Назарян Милена Арменовна

Отец ребёнка: Назарян Армен Завенович

Рождение ребёнка
21.09.2014

Сын: Назарян Давид Арменович

Отец ребёнка: Назарян Армен Завенович

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