Аветисян Вардитер Мушеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1987
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1987
Рождение ребёнка
21.11.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назарян Армен Завенович
Рождение ребёнка
11.11.2010
Дочь: Назарян Милена Арменовна
Отец ребёнка: Назарян Армен Завенович
Рождение ребёнка
21.09.2014
Отец ребёнка: Назарян Армен Завенович