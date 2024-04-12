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Бастрыкин Алексей Федорович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бастрыкин Федор Тимофеевич

Мать: Бастрыкина Агафья Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.05.1885

Дочь: Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия (Ивановна)

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.03.1887

Сын: Бастрыкин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия (Ивановна)

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.10.1889

Сын: Бастрыкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия (Ивановна)

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.08.1896

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия (Ивановна)

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Евдокия (Ивановна)

Смерть
Неизвестно
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