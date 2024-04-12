Бастрыкин Алексей Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1885
Дочь: Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия (Ивановна)
Рождение ребёнка
13.03.1887
Сын: Бастрыкин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия (Ивановна)
Рождение ребёнка
12.10.1889
Сын: Бастрыкин Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия (Ивановна)
Рождение ребёнка
15.08.1896
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия (Ивановна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно