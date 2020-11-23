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Сухотерина Ольга Ивановна
Сухотерина Ольга Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.1980
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Пастухова Татьяна Николаевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1980
Отец: не указан
Мать:
Пастухова Татьяна Николаевна
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