Сухотерина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотерина Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1980

Отец: не указан

Мать: Пастухова Татьяна Николаевна

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