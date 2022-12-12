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Яхонькин Михаил Игнатьевич

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Место рождения

Арискина, Курмышский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

30.10.1903 ст.

Дата смерти

28.04.1961

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1903 ст.

Отец: Игнатий Павлов

Мать: Анисия Егорова

Арискина, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Крещение
02.11.1903 ст.
Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Крестили в Богоявленской церкви.
Рождение ребёнка
14.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яхонькина Василиса Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яхонькина Василиса Павловна

Смерть
28.04.1961
Малиновка, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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