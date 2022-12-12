Яхонькин Михаил Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1903 ст.
Дата смерти28.04.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1903 ст.
Отец: Игнатий Павлов
Мать: Анисия Егорова
Крещение
02.11.1903 ст.
Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Крестили в Богоявленской церкви.
Рождение ребёнка
14.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яхонькина Василиса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1961
Малиновка, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия