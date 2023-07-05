Салманида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Настасья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Макар Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Смерть
Неизвестно