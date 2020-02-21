Лялинская (Курганова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялинская (Курганова) Вера Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.02.1948

Дата смерти

21.02.2020

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Муж

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1948

Отец: Курганов Иван Егорович

Мать: Курганова Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
05.02.1977

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лялинский Виктор Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лялинский Виктор Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лялинский Виктор Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялинский Виктор Федорович

Смерть
21.02.2020
Москва, город федерального значения Москва
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