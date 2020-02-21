Лялинская (Курганова) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.02.1948
Дата смерти21.02.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1948
Отец: Курганов Иван Егорович
Бракосочетание
05.02.1977
Рождение ребёнка
26.10.1977
Рождение ребёнка
03.12.1978
Рождение ребёнка
01.03.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.2020