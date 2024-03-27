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Хайретдинова Зейнеп Халиулла Кызы

Место рождения

д.Актуково Уразовская вол. Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

01.09.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Халиуллин Хайретдин Имам Хатип Мөгаллим С 1862

Мать: (Хабибуллина) Бадрикамаль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хайретдинова) Сания

Отец ребёнка: Хайретдинов Ахметжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хайретдинова) Кадрия

Отец ребёнка: Хайретдинов Ахметжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайретдинов Умэр

Отец ребёнка: Хайретдинов Ахметжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайретдинов Сайяр

Отец ребёнка: Хайретдинов Ахметжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хайретдинова) Ханифя

Отец ребёнка: Хайретдинов Ахметжан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайретдинов Ахметжан

Рождение ребёнка
02.05.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайретдинов Ахметжан

Смерть
01.09.1942
Похороны
Неизвестно

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