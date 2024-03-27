Хайретдинова Зейнеп Халиулла Кызы
Место рожденияд.Актуково Уразовская вол. Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1890
Дата смерти01.09.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хайретдинова) Сания
Отец ребёнка: Хайретдинов Ахметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хайретдинова) Кадрия
Отец ребёнка: Хайретдинов Ахметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайретдинов Умэр
Отец ребёнка: Хайретдинов Ахметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайретдинов Сайяр
Отец ребёнка: Хайретдинов Ахметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хайретдинова) Ханифя
Отец ребёнка: Хайретдинов Ахметжан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хайретдинов Ахметжан
Рождение ребёнка
02.05.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайретдинов Ахметжан
Смерть
01.09.1942
Похороны
Неизвестно