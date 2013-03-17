Бурцева Полина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурцева Полина Павловна

Бурцева Полина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.2013

Пол

Женский

Отец

1991 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2013

Отец: Бурцев Павел Евгеньевич

Мать: Бурцева Елизавета Олеговна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close